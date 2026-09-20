مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در خصوص تصویب طرح‌های جدید اقتصادی و اشتغالی برای استان سیستان و بلوچستان، اصلاح نحوه واگذاری سهمیه کولبری، تمدید مهلت استفاده از سهمیه‌های فصلی و افزایش تعداد مشمولان این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران؛ براساس ابلاغ مدیرکل دفتر واردات و صادرات این سازمان موارد زیر به که تصویب اعضای کارگروه رسید به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

تصویب طرح‌های اقتصادی و اشتغالی سیستان و بلوچستان

در راستای اجرای ماده ۳ و بند ۶ ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، طرح‌های پیشنهادی استان سیستان و بلوچستان در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال به تصویب رسید.

اصلاح نحوه واگذاری سهمیه کولبری

با هدف شفاف‌سازی عملکرد کارگزاران و جلوگیری از بلااستفاده ماندن بخشی از سهمیه استان‌ها مقرر شد سازوکاری طراحی شود که سهمیه کولبران هر شهرستان به صورت رقابتی و با رعایت حداقل نرخ توکیل معادل ۶ درصد ارزش سهمیه، به کارگزاران عرضه شود. وجوه واریز شده نیز به صورت مساوی میان مشمولان همان شهرستان توزیع خواهد شد. سازمان توسعه تجارت مکلف است ظرف حداکثر ۳ ماه چارچوب این مدل را ارائه کند.

پالایش افراد مشمول رویه کولبری

استانداردهای مشمول رویه کولبری موظف شدند ظرف مدت دو ماه، مشمولان را بر اساس وضعیت دهک خانوار، افراد تحت تکفل و استفاده از تسهیلات اشتغالزایی بررسی و گزارش خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

تمدید مهلت استفاده از سهمیه‌های فصل بهار

بر اساس مصوبه این جلسه، امکان استفاده از سهمیه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ برای ثبت آماری رویه کولبری تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

استفاده از سایر گمرک‌های سیستان و بلوچستان

با توجه به بسته بودن و ناامن بودن مسیر تجارت در کشور همسایه، استفاده از گمرک‌های میرجاوه، ریمدان و پیشین تا پایان شهریور سال جاری برای ترخیص اقلام رویه کولبری بلامانع اعلام شد.

امکان ترخیص اقلام دارای ثبت آماری

اقلامی که بر اساس مصوبات کارگروه واردات آنها محدود یا ممنوع می‌شود، در صورت دارا بودن ثبت آماری معتبر با تاریخ صدور قبل از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، ترخیص آنها بر اساس مقررات رویه‌های کولبری و ملوانی بلامانع است. همچنین ثبت آماری اقلام یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در بازه ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ امکان ترخیص تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را خواهد داشت.

بررسی حذف برخی اقلام از فهرست مجاز

مقرر شد پیشنهاد حذف باتری قلم و نیم‌قلم، چای و قهوه بسته‌بندی از فهرست اقلام مجاز رویه کولبری و ملوانی با حضور دفاتر تخصصی بررسی گردد.

امکان واردات ملزومات پنل خورشیدی

ردیف ۶۹ فهرست اقلام مجاز رویه ملوانی و ردیف ۳۷ فهرست اقلام مجاز رویه کولبری به «پنل خورشیدی و ملزومات آن (باتری، اینورتر و ...)» اصلاح شد.

بازگشت اقلام بهداشتی و آرایشی به فهرست مجاز

با توجه به مکاتبه نماینده پیرانشهر، مقرر شد به جز ردیف‌های مربوط به زعفران، واردات مابقی اقلام آرایشی و بهداشتی مجاز گردد.

اصلاح جدول سهمیه واردات

بر اساس پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاندارد بوشهر، جدول بند ۴ مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه اصلاح شد. شناورهایی که تاریخ ثبت موقت آنان از سال ۱۴۰۵ به بعد باشد، تا زمان ابطال گواهی، باید صرفاً با استفاده از شیوه دوم (مخزن متناسب با ظرفیت) اقدام به واردات رویه ملوانی نمایند.

حذف تعهدنامه برای صدور اجازه حرکت

الزام به ارائه تعهدنامه موضوع بند ۲ مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه ملغی شد.

امکان واردات اقلام رویه ملوانی از طریق کولبری

واردات کدتعرفه‌های موجود در رویه ملوانی تا پایان سال ۱۴۰۵ از طریق رویه کولبری نیز مجاز اعلام شد.

افزایش تعداد مشمولان سیستان و بلوچستان

تعداد مشمولان و سهمیه ماهانه هر مشمول در استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر اصلاح شد:

سهمیه سال دوم: ۳۳۰ میلیون دلار

تعداد نفرات: ۴۵۸۳ سهمیه

ماهانه هر کولبر: ۳۶۰۰

بررسی الحاق خراسان رضوی به رویه کولبری

پیشنهاد استاندار خراسان رضوی مبنی بر الحاق این استان به رویه کولبری، مقرر شد با حضور نماینده استان بررسی شود.

مشمول شدن شناورهای جدید

شناورهای موضوع مکاتبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت دارا بودن گواهینامه‌های فنی و ایمنی معتبر مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی، مشمول رویه ملوانی خواهند بود. مخالفت با واردات کالا از کشتی بندر شادگان پیشنهاد اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص ترخیص اقلام وارد شده توسط کشتی یا ترانزیت شده به بندر شادگان با استفاده از رویه ملوانی، مخالفت شد.