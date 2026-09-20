جلسه شورای سیاست‌گذاری پویش اول خانواده شهدا به میزبانی اداره‌کل بنیاد شهید تهران بزرگ و با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها و مجموعه‌های همراه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار و تعمیق دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا نباید در قالب یک برنامه مناسبتی و تشریفاتی تعریف شود؛ این دیدار‌ها فرصتی برای شنیدن روایت‌هایی است که بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین را در خود جای داده و می‌تواند پیوند نسل امروز با حقیقت ایثار و فداکاری را عمیق‌تر کند.

رضایی، افزود: خانواده‌های شهدا حاملان یک میراث زنده فرهنگی و اخلاقی‌اند و حضور در کنار آنان، علاوه بر تکریم مقام شهید و پاسداشت صبر و استقامت خانواده، زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر سیره شهدا و انتقال این سرمایه معنوی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

رضایی با اشاره به دیدار‌های انجام‌شده با خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت: در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم دیدار با خانواده‌های شهدا را به یک جریان مستمر تبدیل کنیم و در همین چارچوب، برنامه‌های ملی گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان نیز با محوریت تکریم خانواده‌های این شهیدان اجرا شد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که دیدار با خانواده شهدا از یک اقدام موردی به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن مردم، مدیران، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی هر یک سهم خود را در تکریم خانواده شهدا و حفظ روایت ایثار ایفا کنند.