در جلسه شورای سیاستگذاری پویش اول خانواده شهدا تاکید شد ؛
انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده
جلسه شورای سیاستگذاری پویش اول خانواده شهدا به میزبانی ادارهکل بنیاد شهید تهران بزرگ و با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاهها و مجموعههای همراه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار و تعمیق دیدار با خانوادههای معظم شهدا، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا نباید در قالب یک برنامه مناسبتی و تشریفاتی تعریف شود؛ این دیدارها فرصتی برای شنیدن روایتهایی است که بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین را در خود جای داده و میتواند پیوند نسل امروز با حقیقت ایثار و فداکاری را عمیقتر کند.
رضایی، افزود: خانوادههای شهدا حاملان یک میراث زنده فرهنگی و اخلاقیاند و حضور در کنار آنان، علاوه بر تکریم مقام شهید و پاسداشت صبر و استقامت خانواده، زمینهای برای شناخت دقیقتر سیره شهدا و انتقال این سرمایه معنوی به نسلهای آینده فراهم میکند.
رضایی با اشاره به دیدارهای انجامشده با خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت: در ماههای گذشته تلاش کردهایم دیدار با خانوادههای شهدا را به یک جریان مستمر تبدیل کنیم و در همین چارچوب، برنامههای ملی گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان نیز با محوریت تکریم خانوادههای این شهیدان اجرا شد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که دیدار با خانواده شهدا از یک اقدام موردی به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن مردم، مدیران، دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و مجموعههای فرهنگی هر یک سهم خود را در تکریم خانواده شهدا و حفظ روایت ایثار ایفا کنند.
انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده انتقال سیره شهدا به نسلهای آینده