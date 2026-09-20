شهردار خرمشهر با اشاره به خارج بودن نهر نه محرزی از محدوده شهری، از بررسی میدانی و ساماندهی بخش‌های باقی‌مانده این منطقه پیش از آغاز بارندگی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخی مناطق شهری و روستایی خرمشهر از جمله خیابان حافظ و محرزی، مدت‌هاست با مشکلاتی از جمله خرابی آسفالت و رویش نیزارهای بلند در حاشیه معابر مواجه هستند؛ مشکلاتی که علاوه بر ایجاد اختلال در تردد شهروندان، چهره نامناسبی به این مناطق بخشیده است.

یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از وضعیت نهر نو مهرزی، خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت این منطقه و رفع مشکلات موجود، به‌ویژه پیش از آغاز فصل بارندگی شد.

شهردار خرمشهر گفت: نهر نه محرزی خارج از محدوده شهری قرار دارد و شهرداری از نظر قانونی تکلیفی برای آن ندارد.

دامون عبداللهی افزود: با وجود این، شهرداری در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی این مناطق انجام داده و نهرهای یک تا پنج را لایروبی کرده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای بهسازی معابر، زیرسازی و آسفالت نهرهای یک تا ۱۱ هزینه شده و بخشی از اقدامات باقی‌مانده نیز طی هفته‌های آینده و پیش از آغاز بارندگی‌ها انجام خواهد شد.

شهردار خرمشهر با اشاره به وضعیت محدوده نهرهای ۹ تا ۱۱ گفت: این مناطق نه در محدوده شهری و نه در محدوده روستایی قرار دارند و در زمره روستاهای فاقد کد روستایی محسوب می‌شوند که برای آنها اعتبارات مشخصی در فرمانداری پیش‌بینی شده است.

عبداللهی گفت: شهرداری برای ساماندهی این مناطق، با وجود خارج بودن بخشی از آنها از محدوده قانونی شهر، اقدامات مختلفی انجام داده است.

وی همچنین از بازدید میدانی از نهر نو مهرزی و بررسی معابر باقی‌مانده خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم بخش‌های باقی‌مانده نیز پیش از آغاز فصل بارندگی ساماندهی شوند.

شهردار خرمشهر از ساکنان این مناطق خواست برای پیگیری اعتبارات مربوط به روستاهای فاقد کد روستایی به فرمانداری مراجعه کنند تا از ظرفیت اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات این مناطق استفاده شود.