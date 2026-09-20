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امامجمعه ایلام بر لزوم توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و اتخاذ رویکرد هوشمندانه در حوزه عفاف و حجاب برای خنثیسازی توطئههای فرهنگی دشمنان تأکید کرد و گفت: این امر به مصونسازی نسل جوان در برابر هجمههای فکری بدخواهان کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، اظهار کرد: گسترش اقامه نماز در جامعه و مراکز آموزشی، موثرترین راهکار برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ایمنسازی نسل جوان در برابر هجمههای فکری بدخواهان است.
وی با اشاره به اهمیت حضور دانشآموزان در فضاهای تربیتی افزود: بایستی پیوند معنوی و ارتباط مستمر میان معلمان و دانشآموزان تقویت شود؛ تا خلأهای آموزشی و پرورشی به حداقل ممکن برسد.
امام جمعه ایلام بر ضرورت آراستگی و جذابیت نمازخانههای مدارس تأکید کرد و افزود: حضور هدفمند و منظم روحانیان در محیطهای آموزشی میتواند؛ نقش بسزایی در ارتقای بینش دینی و الگودهی شایسته به دانشآموزان ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار یادآوری کرد: موضوع پوشش و حیا؛ امری منطبق بر فطرت انسانی است و مقررات مربوط به آراستگی و ضوابط پوشش حتی در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان نیز به شکل جدی رعایت و اجرا میشود.
استاندار ایلام نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری ایجاد ساختارهای فرهنگی پایدار تأکید کرد.
احمد کرمی با اشاره به جایگاه بنیادین نماز به عنوان «عمود دین»، تأکید کرد: ارتقای فرهنگ نماز و حجاب، نیازمند ورود مدبرانه است.
وی اضافه کرد: مسئله حجاب و نماز، ابعادی چندگانه دارد و برای رسیدن به اثرگذاری مطلوب، باید به سمت ایجاد یک ساختار فرهنگی و اجتماعی حرکت کرد که در آن، این ارزشها بخشی از یک زندگی امن و سالم تلقی شوند.
کرمی در ادامه با تأکید بر اهمیت آسیبشناسی وضعیت موجود، تشریح کرد: بایستی با کمک متخصصان حوزههای جامعهشناسی، دانشگاهی، حوزههای علمیه و روانشناسی، ریشههای چالشهای فرهنگی را بررسی کنیم؛ به گونهای که پیامها حسی از شمولیت و همراهی داشته باشد؛ تا تمامی اقشار جامعه را در بر بگیرد.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت متنفذان، معتمدان، ریشسفیدان و هیأتهای مذهبی؛ نقش مهمی در نهادینهسازی رفتارهای اخلاقی و ارزشهای دینی جامعه دارد.