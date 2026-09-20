کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان اشکذر با محوریت بررسی مسائل و نیاز‌های سالمندان، بر توسعه مناسب‌سازی فضا‌های عمومی، تقویت حمایت‌های بهداشتی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های ویژه هفته ملی سالمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان اشکذر با موضوع بررسی وضعیت جمعیت سالمندی و مسائل و نیاز‌های این قشر، به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.در این نشست، آخرین وضعیت جمعیت سالمندان شهرستان و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه سالمندی بررسی شد و شبکه بهداشت گزارشی از آمار و وضعیت سالمندان ارائه کرد.اداره بهزیستی نیز گزارشی از وضعیت مناسب‌سازی ادارات، اماکن عمومی و معابر شهری و همچنین برنامه‌های حمایتی ویژه سالمندان ارائه داد.

بررسی برنامه‌های بهزیستی، کمیته امداد و دیگر دستگاه‌های مرتبط در حوزه سالمندی و برنامه‌ریزی برای هفته ملی سالمند از دیگر محور‌های این نشست بود.در ادامه، مقرر شد بازدید مشترک اداره بهزیستی و آموزش و پرورش از مدارس دارای دانش‌آموزان دارای معلولیت با هدف شناسایی و رفع موانع مناسب‌سازی انجام شود.همچنین مقرر شد مرکز بهداشت برای تأمین واکسن آنفلوآنزا برای سالمندان دارای شرایط ویژه حمایت لازم را انجام دهد و بازدید مشترک بهزیستی و شهرداری‌ها از فضا‌های سبز، پارک‌ها و اماکن عمومی با هدف ارتقای مناسب‌سازی این فضا‌ها صورت گیرد.

برگزاری جشن‌های روز سالمند در مراکز مربوط نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر نیز از اختصاص بلیت نیم‌بهای استخر برای سالمندان به مناسبت هفته ملی سالمند خبر داد.