فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه گفت: بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی هنری و یادواره شهدا در شهر‌های مختلف و روستا‌ها و محلات شاهین شهر و میمه در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود: سرکشی و حضور در منازل پشکسوتان دفاع مقدس و سرکشی از خانواد‌های معظم شهدا و غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا از جمله این برنامه‌ها خواهد بود

به گفته وی تقویت روحیه ایثار و همبستگی از اهداف این برنامه‌ها و تاکید بر ایستادگی مردم مسلمان ایران در مقابل دشمن خونخوار از مهمترین پیام‌های این برنامه هاست.