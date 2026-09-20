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فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه گفت: بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی هنری و یادواره شهدا در شهرهای مختلف و روستاها و محلات شاهین شهر و میمه در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود: سرکشی و حضور در منازل پشکسوتان دفاع مقدس و سرکشی از خانوادهای معظم شهدا و غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا از جمله این برنامهها خواهد بود
به گفته وی تقویت روحیه ایثار و همبستگی از اهداف این برنامهها و تاکید بر ایستادگی مردم مسلمان ایران در مقابل دشمن خونخوار از مهمترین پیامهای این برنامه هاست.