به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ابراهیم پیمانفر، در نشست خبری با رسانه‌های شهرستان مهریز گفت: با برنامه‌ریزی‌های معاونت‌های آموزش و پرورش، سال تحصیلی جدید با حضور حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در مدارس شهرستان آغاز خواهد شد. وی افزود: امسال حدود ۱۱۰ مدرسه در سطح شهرستان مهریز پذیرای دانش‌آموزان هستند و فرآیند آموزش و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی از ابتدای سال تحصیلی آغاز می‌شود.

پیمانفر با اشاره به برنامه‌های هفته بازگشایی مدارس اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی برای هفته مهر و آغاز سال تحصیلی پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری زنگ غنچه‌ها، زنگ مهر و مقاومت و زنگ ماندگار به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شهید طیبه مینا و دیگر شهدای فرهنگی و دانش‌آموز شهرستان اشاره کرد.

وی ادامه داد: آغاز برنامه‌های هفته بازگشایی مدارس در مهریز با تجدید میثاق با شهدا همراه بود و جمعی از دانش‌آموزان با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهریز، با آرمان‌های امام راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید گفت: امیدواریم با همراهی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، سال تحصیلی باشکوه و موفقی در شهرستان مهریز رقم بخورد.