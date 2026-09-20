دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل شهیدان مهدی و علی شریفی مقدم، با مادر این دو شهید دیدار و گفتوگو کرد و ضمن ابراز همدردی، درگذشت حاج رضا شریفی مقدم، پدر شهیدان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ رضایی، در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع والدین معظم شهدا افزود: عظمت خانوادههای شهدا تنها در تقدیم عزیزترین سرمایههای زندگی به میهن و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خلاصه نمیشود؛ بلکه صبر، نجابت و استواری آنان پس از شهادت فرزندان نیز بخشی از همان مسیر پرافتخار است. رضایی همچنین با ذکر خیر از شخصیت و منش حاج رضا شریفی مقدم، از سالها صبوری و همراهی این پدر گرانقدر در پاسداشت نام و راه فرزندان شهیدش یاد کرد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ تأکید کرد: تکریم والدین شهدا، تکریم نسلی است که بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را با ایثار و فداکاری خود رقم زدند و امروز وظیفه ماست که با حفظ حرمت و شأن این عزیزان، در مسیر خدمترسانی و رسیدگی شایسته به خانوادههای معظم شهدا، اهتمامی مستمر و مسئولانه داشته باشیم.
دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم دیدار با مادر شهیدان شریفی مقدم