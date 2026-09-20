مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل شهیدان مهدی و علی شریفی مقدم، با مادر این دو شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن ابراز همدردی، درگذشت حاج رضا شریفی مقدم، پدر شهیدان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع والدین معظم شهدا افزود: عظمت خانواده‌های شهدا تنها در تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی به میهن و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه صبر، نجابت و استواری آنان پس از شهادت فرزندان نیز بخشی از همان مسیر پرافتخار است. رضایی همچنین با ذکر خیر از شخصیت و منش حاج رضا شریفی مقدم، از سال‌ها صبوری و همراهی این پدر گرانقدر در پاسداشت نام و راه فرزندان شهیدش یاد کرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ تأکید کرد: تکریم والدین شهدا، تکریم نسلی است که بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را با ایثار و فداکاری خود رقم زدند و امروز وظیفه ماست که با حفظ حرمت و شأن این عزیزان، در مسیر خدمت‌رسانی و رسیدگی شایسته به خانواده‌های معظم شهدا، اهتمامی مستمر و مسئولانه داشته باشیم.