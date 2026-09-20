به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران از دستگیری یک متهم تحت عنوان پزشک فاقد پروانه در شهر اندیشه خبر داد.

بر اساس این گزارش، ماه گذشته با طرح شکایت چند شهروند و رسیدگی پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران، این متهم به عنوان پزشک قلابی و فاقد پروانه در شهر اندیشه شهریار دستگیر شد.

این فرد بدون داشتن مجوز طبابت و با سوءاستفاده از نام پزشکان معتبر و خوشنام و جذب مشتری، در امر پزشکی و انجام عمل‌های زیبایی فعالیت غیرقانونی می‌کرده که پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضمن پلمب مطب، این متهم نیز دستگیر شد.

بر اساس اعلام مرجع قضائی، تصویر متهم بدون پوشش منتشر می‌شود و پلیس غرب استان تهران از شهروندان شهرستان‌های غرب استان تهران، به‌ویژه شهر اندیشه و شهریار، درخواست کرد چنانچه از این متهم شکایتی دارند، برای رسیدگی قضائی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار مراجعه کنند.