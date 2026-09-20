نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: عزت، استقلال و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون‌های پاک شهداست که برای دفاع از اسلام و تمامیت ارضی کشور در سخت‌ترین روز‌ها راهی میدان نبرد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در مراسم یادواره شهدای مسجد جامع الفتح چمارسرای رشت که با حضور مردم، خانواده‌های معزز شهدا و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد، با تبیین جایگاه بی‌بدیل شهادت در امتداد مکتب حسینی، گفت: عزت، استقلال و اقتدار امروز ایران اسلامی، وام‌دار خون‌های پاک و نیت‌های خالصی است که برای دفاع از اسلام و تمامیت ارضی کشور در سخت‌ترین روز‌ها راهی میدان نبرد شدند.

آیت الله رسول فلاحتی در ادامه سخنان خود، به تبیین دِین سنگین جامعه نسبت به خانواده‌های معظم شهدا پرداخت و افزود: خانواده‌های گران‌قدر شهدا و ایثارگران، پرچم‌داران حریت، با نثار ارزشمندترین سرمایه‌های خویش و پایمردی تحسین‌برانگیز در کوران حوادث، بزرگ‌ترین پشتوانه انقلاب اسلامی به شمار می‌روند و وظیفه همه آحاد جامعه و کارگزاران، فروتنی در برابر این خانواده‌ها و خدمتگزاری به آنان است.

وی با گرامیداشت اندیشه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی، رمز عبور سرافرازانه از تلاطمات و گردنه‌های دشوار را پیروی همه‌جانبه از اصل ولایت فقیه دانست و گفت: تداوم حیات طیبه انقلاب و بالندگی روزافزون دستاورد‌های سترگ آن، تنها در پرتو تبعیت حکیمانه، بصیرت‌آفرین و همه‌جانبه از رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) میسر است، زیرا ولایت امر، قطب‌نمای حرکت تمدنی، لنگرگاه ثبات ملی و عامل بازدارنده‌ای است که کشتی انقلاب را در مواجهه با امواج فتنه با صلابت به سوی افق‌های روشن هدایت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر نقش بنیادین اراده مردمی در استحکام زیرساخت‌های امنیت ملی، گفت: ملت شریف، هوشیار و بصیر ایران در تمامی مقاطع حساس انقلاب همواره جلوتر از محاسبات تحلیل‌گران مادی حرکت کرده‌اند و هرگاه جریان نفاق و استکبار توهم ایجاد شکاف میان امت و ارکان نظام را در سر پروراند، خروش آگاهانه و حضور حماسی مردم در صحنه، تمامی محاسبات دشمن را برهم زد و ثابت کرد این پیوند قلبی و ایمانی، سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر است.

امام جمعه رشت در پایان سخنان خود، با اشاره به ناکامی‌های زنجیره‌ای نظام سلطه در نبرد تمام‌عیار بر علیه کشورمان، تأکید کرد: دستگاه‌های فکری و راهبردی دشمن در طول تاریخ انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی اعم از شهادت اقای شهید ایران، تهاجم نظامی، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، از بین بردن مردم و کودکان بیگناه، فشار‌های سیاسی و نبرد‌های رسانه‌ای فروگذار نکرده‌اند؛ اما حقیقت انکارناپذیر آن است که امروزه با بن‌بست کامل مواجه شده‌اند.