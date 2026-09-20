به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور ایثارگران رسانه ملی با اشاره به فعالیت ۵ کارگروه در جلسات هم اندیشی مشاوران ایثارگران معاونت‌های مراکز استانی صدا و سیما، گفت: آموزش آیین نامه ادارای، ارائه مباحث حقوقی ایثارگران، بررسی مشکلات رفاهی و اداری، افزایش هم افزایی در جهت ارتقای کیفیت و ارائه خدمات به ایثارگران و بررسی موارد مددکاری و بحران، از موضوعات نشست هم اندیشی مشاوران ایثارگران رسانه ملی است.