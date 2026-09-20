فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه گفت: پلیس آگاهی این شهرستان موفق شد یک سارق سابقه‌دار را که به‌تازگی از زندان آزاد شده بود، به اتهام سرقت سریالی باتری خودرو دستگیر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ بدیعیانافزود: پس از افزایش گزارش‌های سرقت باتری خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری مرکز شهر، کارآگاهان پلیس با رصد دقیق دوربین‌های مداربسته و اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

در بازرسی از مخفیگاه این سارق، تعداد قابل‌توجهی باتری مسروقه کشف شد. همچنین، با اعترافات متهم، فردی که نقش مال‌خری را داشت نیز بازداشت شد. ارزش اموال مسروقه کشف‌شده تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.