پخش زنده
امروز: -
سازمان امور عشایر ایران اعلام کرد: تسهیلات ویژه علوفه، بیمه و آبرسانی به عشایر کشور اختصاص یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان امور عشایر ایران از اجرای طرحهای فوری برای حمایت از زنجیره تولید پروتئین و رفع چالشهای معیشتی جامعه عشایری خبر داد که اختصاص یک همت اعتبار برای تأمین علوفه بهاره و آغاز طرح کشت قراردادی خوراک دام از مهمترین محورهای آن است.
بر پایه برنامهریزیهای جدید اعلامشده در نشست شورای عشایری، فرایند دریافت خسارت بیمه دام عشایر با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان اصلاح میشود تا پرداخت خسارتهای جزئی و کلی، دیگر منوط به ارائه لاشه دام نباشد. همچنین برای حل مشکل جابهجایی دامها و اتهامات قاچاق، سامانه ثبت هویت و پلاکگذاری دام عشایری با شیوهای مشابه اطلاعات انتظامی فعال خواهد شد.
در حوزه زیرساختهای زیستی و رفاهی، نوسازی ناوگان آبرسانی با خرید ۱۵۰ دستگاه تانکر جدید—که ۱۳ دستگاه آن به فارس اختصاص یافته—شتاب گرفته و رایزنی برای تأمین ۳۰۰ هزار پنل خورشیدی با تکیه بر فناوری باتریهای هیبریدی در حال پیگیری است. از سوی دیگر، اطلس جامع سکونتگاههای عشایری با ثبت مختصات مکانمحور (UTM) تمامی مراتع، یوردها و ایلراهها با هدف توزیع عادلانه خدمات تا سرشماری آتی تکمیل میشود.
به موازات اقدامات اجرایی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز از گنجاندن اعتبارات پایدار عشایری در لایحه بودجه، راهاندازی مدارس شبانهروزی عشایری و اجرای آزمایشی ساخت سرپناههای مقاوم خانوار و دام از اواخر شهریورماه در استان فارس حمایت کرد.