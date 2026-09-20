آمادگی کامل استان مرکزی برای اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن
استاندار مرکزی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه و نخستین جلسه ستاد سرشماری استان، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای اجرای مطلوب طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه تأکید کرد.
این سرشماری که هر ۱۰ سال یکبار انجام میشود، امسال در آبانماه اجرا خواهد شد و مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای اجرای مطلوب آن تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود جمعیت سیال در برخی شهرستانهای استان، ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی را برای برنامهریزی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات ضروری دانست.
بررسی طرح جامع شهر پرندک و همچنین ساماندهی و بهرهبرداری بهینه از فضاهای پرت و بلااستفاده، از دیگر دستورکارهای این نشست بود.