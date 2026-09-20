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روایتی از قاب‌های ماندگار

روایت قاب‌های ماندگاری که در دویست و سه شب میدانداری مردم ثبت شد، مردمی که ایستادگی، اعتقاد و همدلی را از دل خیابان های ایران برای همه مردم دنیا معنا کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۷:۱۵
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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