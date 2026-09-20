پویش برای پدر، به عشق پسر با هدف هم‌افزایی و همدلی با مددجویان، محرومان و نیازمندان در شهرستان برخوار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار برخوار در آیین آغاز پویش برای پدر، به عشق پسر همزمان با میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) در شهرستان برخوار گفت‌:این پویش با هدف هم‌افزایی و همدلی با مددجویان، محرومان و نیازمندان شکل گرفته و مجموعه‌های مختلف شهرستان، به‌ویژه جامعه ورزش، در کنار کمیته امداد، بهزیستی، خیران و خیریه‌ها برای جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی پای کار آمده‌اند.

رضا علی معصومی افرود: برگزاری ۱۱۰ جشن محلی و اجرای برنامه‌های مختلف در میادین و محل‌های تجمع مردمی از جمله برنامه‌های است که با هدف تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار هم گفت: به همت هیات کبدی و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب ، ۱۶۸ بسته نوشت افزار برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شده است.

فرهاد کریمی این اقدام را نشانه پیوند ورزش با ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی دانست و افزود: ورزش حرفه‌ای زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد که در کنار مسائل اخلاقی، فرهنگی و هویتی قرار گیرد.