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زهرا آقاجانی، معلم فداکار تاکستانی با تکیه بر ارادهای استوار و بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی، پویشی را در شهر نرجه آغاز کرد که اگرچه با دست خالی شروع شد، اما امروز به پشتوانه نگاه تحسینآمیز رئیسجمهور، به الگویی ملی برای مشارکتهای خودجوش مردمی در توسعه زیرساختهای آموزشی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در روزهایی که کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق دغدغهای جدی محسوب میشود، زهرا آقاجانی، معلم خوشفکر و ایثارگر تاکستانی، نشان داد که با دست خالی اما ارادهای پولادین، میتوان کوهها را جابجا کرد. او در اقدامی جهادی، نهضتی را در شهر نرجه کلید زد که نه تنها یک مدرسه، بلکه “امید” را در دل دانشآموزان و اهالی این منطقه زنده کرد.
این معلم دغدغهمند با شناسایی نیازهای منطقه و بهرهگیری از توان مشارکتهای مردمی، توانست پویشی را به راه بیندازد که از یک ایده ساده به یک پروژه بزرگ عمرانی-آموزشی بدل شد. همت او در این مسیر بهقدری اثرگذار بود که تحسین رئیسجمهور را در پی داشت و نام او را بهعنوان پیشگامِ مشارکت اجتماعی در کشور بر سر زبانها انداخت.
این پویش مدرسهسازی که امروز به الگویی موفق برای سایر استانها تبدیل شده است، ثابت کرد که وقتی پای «خواستن» در میان باشد، محدودیتهای مالی نمیتوانند مانع از تحقق اهداف بلند شود.
آقاجانی با این اقدام خود، نه تنها بستری برای تحصیل دانشآموزان نرجه فراهم آورد، بلکه درس «مسئولیتپذیری اجتماعی» را به صورت عملی به جامعه آموخت. این پروژه اکنون به نمادی تبدیل شده که نشان میدهد چگونه پیوند میانِ مردم، آموزش و پرورش و خیرین میتواند گرههای بزرگ را باز کند.
این تجربه موفق که از دل تاکستان جوشیده، اکنون میتواند به عنوان یک مدلِ عملیاتی، در سایر پروژههای نیمهتمام یا نیازمندِ زیرساخت در استان قزوین نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.