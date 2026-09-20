معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: حسن مرادی، قهرمان دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع ریتد کیش با حضور جمعی از شطرنج‌بازان کیش، برگزار و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

شطرنج‌بازان در این دوره از رقابت‌ها، در هفت دور به رقابت پرداختند و در پایان، حسن مرادی با کسب بهترین نتیجه، عنوان قهرمانی دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع ریتد کیش را از آن خود کرد.

رحیم عبادی به مقام دوم و رضا نورمحمدی نیز عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آوردند.

علیرضا عقیدت‌مند به عنوان برترین پیشکسوت بالای ۴۵ سال، کیان پویانفر به عنوان برترین بازیکن زیر ۱۴ سال و میران محمودزاده نیز به عنوان برترین بازیکن زیر ۱۰ سال معرفی شدند.

داوری دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع ریتد کیش نیز بر عهده کارن امینی بود.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: رقابت‌ها در راستای توسعه و تداوم فعالیت‌های شطرنج در کیش برگزار شد.