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مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک در قائمشهر به پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک در قائمشهر به پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل دریافت وجه مازاد بر تعرفه درمان خبر داد.
تقی حسام گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی قائمشهر، پرونده اضافهدریافتی پزشک را بررسی کرد و پس از احراز تخلف و ارائه نشدن مدارک معتبر، متهم را علاوه بر پرداخت حق شاکی و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، به پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی افزود: این پرونده در پی شکایت یک شهروند و اعلام نظر کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.