مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، از عملیاتی شدن طرح صدور شناسه‌های هوشمند (QR Code) برای محصول پسته خبر داد و آن را نقطه عطفی در مسیر هوشمندسازی کشاورزی، تضمین اصالت محصول و تسهیل صادرات پسته یزد در بازار‌های جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا غفاریان با تأکید بر اینکه شناسه‌دار کردن محصولات باغی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی فنی و قانونی در کشاورزی مدرن است، اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای تکالیف بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور عملیاتی شده است تا زیرساختی نوین برای رهگیری و تضمین سلامت محصول از «باغ تا سفره» فراهم شود.

وی در تبیین دستاورد‌های این طرح، به افزایش شفافیت در زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: با امکان رهگیری دقیق محصول از مبدأ تا مقصد، نظارت کارشناسی بر فرآیند تولید به شکلی دقیق‌تر اعمال می‌شود. این رویکرد، ضمن جلوگیری از اختلاط و تقلب، اعتماد عمومی به سلامت محصول نهایی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد، تقویت برندینگ (تجاری سازی) پسته یزد و تسهیل در بازاریابی را از دیگر مزایای اصلی این طرح برشمرد. به گفته او، شناسنامه الکترونیکی محصول، توان رقابتی پسته یزد را در بازار‌های بین‌المللی ارتقا داده و مسیر ورود به بازار‌های رسمی صادراتی را هموار می‌کند.

غفاریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این هوشمندسازی، با ایجاد ارزش افزوده و کمک به قیمت‌گذاری عادلانه محصول بر اساس کیفیت واقعی، اعتبار تجاری باغداران را افزایش داده و بستری مطمئن برای فعالیت اقتصادی آنها فراهم می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه این رویداد، آغازی برای نهضت هوشمندسازی در باغات یزد است، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور شناسه برای سایر محصولات استراتژیک استان یزد با جدیت ادامه دارد؛ چرا که معتقدیم محصولات شناسه‌دار، سنگ‌بنای کشاورزی پربازده هستند و پایداری تولید و درخشش نام یزد را در بازار‌های جهانی تضمین می‌کنند.