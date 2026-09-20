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اداره کل هواشناسی اصفهان: ابرها مهمان آسمان نواحی غربی اصفهان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که از بعد از ظهر امروز رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید بهویژه نیمه غربی استان را در بر میگیرد.
مینا معتمدی ادامه داد: از فردا دوشنبه تا پایان هفته نیز، جوی به نسبت پایدار برفراز استان مستقر است و آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات عصر گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه دما در ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
مینا معتمدی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.