به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از بعد از ظهر امروز رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید به‌ویژه نیمه غربی استان را در بر می‌گیرد.

مینا معتمدی ادامه داد: از فردا دوشنبه تا پایان هفته نیز، جوی به نسبت پایدار برفراز استان مستقر است و آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات عصر گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دما در ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

مینا معتمدی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.