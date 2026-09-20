چاپ کتب درسی

۹۳۶ عنوان کتاب درسی برای سال تحصیلی جدید در حال توزیع بین دانش آموزان است، بر اساس اعلام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تاکنون ۹۱ درصد دانش آموزان کتاب‌های خود را تحویل گرفته‌اند.