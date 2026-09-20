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چاپ کتب درسی

۹۳۶ عنوان کتاب درسی برای سال تحصیلی جدید در حال توزیع بین دانش آموزان است، بر اساس اعلام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تاکنون ۹۱ درصد دانش آموزان کتاب‌های خود را تحویل گرفته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۷:۰۲
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برچسب ها: کتب درسی ، سال تحصیلی جدید ، چاپ کتاب
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