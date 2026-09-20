به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مهدی مسروری، اظهارکرد: متوسط عملکرد باغات پسته شهرستان بردسکن، حدود ۷۰۰ کیلوگرم پسته خشک در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی گردش مالی حاصل از تولید پسته در این شهرستان را رقمی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ارقام غالب پسته در باغات بردسکن شامل فندقی، احمدآقایی و اکبری است که به دلیل کیفیت بالا، از بازارپسندی مناسبی در سطح ملی و صادراتی برخوردارند.

.مسروری به ظرفیت فرآوری این محصول در شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۵۷ واحد ضبط و فرآوری پسته به صورت فعال در سطح شهرستان به بهره‌برداران خدمات‌رسانی می‌کنند

.مدیر جهاد کشاورزی بردسکن، اظهارکرد: شهرستان بردسکن جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی استان دارد و هم‌اکنون به عنوان دومین قطب تولید پسته در خراسان رضوی شناخته می‌شود