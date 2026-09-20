به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از حفاظت محیط زیست استان اردبیل، فاضل عبدی روز یکشنبه در جلسه بررسی و پیگیری سرریز فاضلاب انسانی از منهول شبکه فاضلاب شهری در انتهای شهرک رازی اظهار کرد: با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل، دستگاه‌های متولی ضمن پذیرش مسئولیت اجرایی، متعهد به اصلاح شبکه، رفع سرریز و ساماندهی محل ظرف حداکثر یک ماه شدند.

وی افزود: اداره حفاظت محیط زیست با استناد به وظایف قانونی خود، این مهلت را آخرین فرصت اعلام و تأکید کرد در صورت عدم اقدام مؤثر، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.