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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از آغاز فرآیند اتصال شهرداریهای استان به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرهاد سبحانی روز یکشنبه در نشست هماهنگی اتصال شهرداریها به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت، اظهار کرد: لازم است زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز برای اجرای طرح در شهرداریهای بزرگ استان فراهم شود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان و افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری شهرداریها است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت توجیه و آموزش دفاتر نظام مهندسی ساختمان درباره شرح خدمات و فرآیندهای مربوط به سامانه تأکید کرد و آن را الزامی دانست.