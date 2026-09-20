معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از آغاز فرآیند اتصال شهرداری‌های استان به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت از هفته آینده خبر داد.

شهرداری‌های اردبیل به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت متصل می‌شود

شهرداری‌های اردبیل به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت متصل می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرهاد سبحانی روز یکشنبه در نشست هماهنگی اتصال شهرداری‌ها به شبکه هوشمند و پنجره واحد دولت، اظهار کرد: لازم است زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای اجرای طرح در شهرداری‌های بزرگ استان فراهم شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان و افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری شهرداری‌ها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت توجیه و آموزش دفاتر نظام مهندسی ساختمان درباره شرح خدمات و فرآیندهای مربوط به سامانه تأکید کرد و آن را الزامی دانست.