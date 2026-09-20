پیکر مادر شهید نوجوان سیدمحمدجواد گلمایی بر دستان مردم ساری تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر حاجیه‌خانم انسیه پارسایی ساروی مادر شهید نوجوان سیدمحمدجواد گلمایی عصر امروز با حضور مردم قدرشناس ساری تشییع و پس از اقامه نماز در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید سیدمحمدجواد گلمایی متولد سال ۱۳۴۷ در ساری، دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی و از کم‌سن‌ترین شهدای انقلاب اسلامی در این شهر بود.

این شهید نوجوان در خانواده‌ای مذهبی و ارادتمند به اهل‌بیت (ع) پرورش یافت و از کودکی در نماز جماعت، مراسم مذهبی و روضه‌خوانی حضور داشت.

شهید گلمایی در جریان راهپیمایی‌های مردم ساری علیه رژیم پهلوی حضور می‌یافت و ۲۹ آبان ۱۳۵۷، در جریان مبارزات مردمی، به همراه سه نفر دیگر هدف گلوله مأموران رژیم پهلوی قرار گرفت و به شهادت رسید.

امروز پس از نزدیک به نیم قرن، مادر این شهید نوجوان نیز در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت؛ مادری که سال‌ها داغ فرزند را با صبر و ایمان تحمل کرد.