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استاندار ایلام از رشد حدود دو برابری سهم استان از اعتبارات ملی با پیگیری مجوزهای ماده ۲۳ خبر داد و بر تسریع در تکمیل مطالعات طرحهای کلان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست بررسی آخرین وضعیت مطالعات و فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) طرحهای ملی و کلان استان، گفت: برای توسعه پایدار ایلام، عبور از محدودیتهای اعتبارات استانی و استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل مطالعات فنی و پیگیری جدی برای اخذ مجوزهای قانونی طرحهای ملی افزود: تصویب و دریافت مجوز ماده ۲۳ برای طرحهای راهبردی؛ شرط اساسی جذب اعتبارات ملی و تسریع در روند اجرای طرحهای توسعهای استان است.
استاندار ایلام با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ را با جدیت دنبال کنند، افزود: ارائه مستندات دقیق و رفع نواقص مطالعاتی باید در اولویت دستگاههای متولی قرار گیرد تا روند تصویب این طرحها با سرعت بیشتری انجام شود.
کرمی ادامه داد: سهم طرحهای ملی استان ایلام از اعتبارات ناشی از اخذ مجوزهای ماده ۲۳ حدود دو برابر افزایش یافته است و تلاش میکنیم ۱۶ طرح دیگر نیز به این فرآیند اضافه شوند تا سهم استان از اعتبارات ملی افزایش یابد و منابع بیشتری برای اجرای طرحهای زیرساختی اختصاص پیدا کند.
وی بر ضرورت تکمیل مطالعات طرحها حداکثر ظرف یک ماه آینده تأکید کرد و افزود: ملاحظات پدافندی طرحها نیز باید همزمان با تکمیل مطالعات با سرعت بیشتری پیگیری و نهایی شود.
در این نشست؛ آخرین وضعیت مطالعات، مستندات فنی و اقدامات انجامشده برای ۱۶ طرح کلان و راهبردی استان در حوزههای زیرساختی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، منابع آبی، فاضلاب و محیطزیست مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست؛ استاندار ایلام با تعیین مهلت مشخص برای رفع نواقص اسناد و مدارک طرحها؛ بر هماهنگی مستمر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دستگاههای متولی با سازمان برنامه و بودجه کشور برای نهاییسازی فرآیند و اخذ مجوز ماده ۲۳ این طرحها تأکید کرد.
گفتنیاست: براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آییننامهای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکند.