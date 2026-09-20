فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم از برگزاری بیش از ۴۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و گفت: رزمایش «جان‌فدا» با حضور قشر‌های مختلف مردم، از برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ فتحی با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان خاتم اظهار کرد: بیش از ۴۰ عنوان برنامه با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، جهاد تبیین، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های ورزشی برای قشر‌های مختلف مردم پیش‌بینی شده است. وی افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور و با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» آغاز می‌شود و دیدار با امام جمعه شهرستان، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا و رژه خودرویی و موتوری از جمله برنامه‌های روز نخست خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم، برگزاری رزمایش «جان‌فدا» را از برنامه‌های محوری این هفته عنوان کرد و گفت: این رزمایش با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با حضور مردم، مسئولان، روحانیون و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار می‌شود. سرهنگ فتحی افزود: رزمایش «جان‌فدا» روز سه‌شنبه از ساعت ۱۸ از حسینیه صاحب‌الزمان (عج) آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر راهپیمایی، در میدان جمهوری اسلامی تجمع خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان گفت: امروز جوانان در معرض هجمه‌های فرهنگی و جنگ شناختی قرار دارند و برنامه‌های این هفته فرصتی برای بازخوانی حماسه رزمندگان و شهدا و آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و مقاومت است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم، برگزاری مسابقات ورزشی، همایش پیاده‌روی، حضور در نماز جمعه، نمایشگاه دستاورد‌های نظام، اجرای «زنگ مقاومت» در مدارس و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

فتحی ادامه داد: در بخش فرهنگی و تربیتی نیز برنامه‌هایی با محوریت «جهاد تبیین» در مدارس برگزار می‌شود و ایثارگران و مسئولان با حضور در جمع دانش‌آموزان، به روایتگری دوران دفاع مقدس و تبیین دستاورد‌ها و آرمان‌های شهدا می‌پردازند.

وی برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان خاتم برشمرد و گفت: تلاش شده است برنامه‌های این هفته متناسب با نیاز قشر‌های مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، طراحی و اجرا شود.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم در پایان از مردم، مسئولان، امام جمعه، بسیجیان و پایگاه‌های مقاومت شهرستان برای حضور و همراهی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد این برنامه‌ها زمینه‌ای برای تبیین هرچه بیشتر یاد و خاطره شهدا و رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس برای نسل امروز و آینده باشد.