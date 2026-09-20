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شترداری یادآور مناطق گرمسیری و کویری است، اما آقای اربابی در شهرستان مرند با پرورش ۱۲۰ نفر شتر در مراتع کم بازده راهکاری نو برای مقابله با خشکسالی خلق کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شترداری در مرند سالانه حدود ۷۰ تن گوشت قرمز، ۱۴ تن شیر و ۲ تا ۴ تُن فرآوردههای جانبی تولید میکند و محصولات این بخش از ظرفیت مناسبی برای عرضه در بازار استان و استانهای همجوار برخوردار هستند.
البته محدودیت سرمایه در گردش یکی از مهمترین موانع توسعه شترداری در مرند است و جهاد کشاورزی با تسهیل فرآیند صدور پروانه و ارائه راهنماییهای فنی تلاش میکند زمینه فعالیت و توسعه واحدهای شترداری را فراهم کند.