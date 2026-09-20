رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با قدردانی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل از کاهش معوقات کارانه پرستاران استان به علت پرداخت‌های مکرر و تقویت تعامل دانشگاه و تشکل‌های پرستاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر احمد نجاتیان روز یکشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اولویت‌بندی منابع و اقدامات مدیریتی توانسته فاصله زمان پرداخت معوقات کارانه را کاهش دهد و این اقدام در شرایط محدودیت منابع، قابل توجه است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر پرستاری افزود: حضور و عملکرد نیروهای پرستاری در مراکز درمانی و فوریت‌های پزشکی قابل تحسین است و حمایت‌های ساختاری از جامعه پرستاری استان ادامه خواهد یافت.

دکتر بهزاد داورنیا، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل هم در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه پرداخت مطالبات کارکنان گفت: مدیریت دانشگاه با اولویت‌بندی، میزان معوقات پرستاران استان را از ۱۱ به ۶ ماه کاهش داده است.

موضوع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تاثیر آن بر مدیریت هزینه‌های بیمارستانی و روند پرداخت مطالبات در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تامین منابع پایدار و اتخاذ تصمیم‌های کلان به منظور حفظ توازن نظام پرداخت بیمارستان‌ها تاکید شد.

همچنین مهم‌ترین چالش‌های حوزه پرستاری و زیرساخت‌های درمانی بررسی شد و تداوم تعامل و همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان نظام پرستاری و خانه پرستار استان برای پیگیری مشکلات جامعه پرستاری و تقویت خدمت‌رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفت.

نجاتیان، رییس‌کل سازمان نظام پرستاری به همراه اعضای هیات‌ مدیره نظام پرستاری استان با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل با جمعی از پرستاران و کارکنان این بیمارستان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات و درخواست‌های آنها قرار گرفت.

بر اساس آخرین آمارها حدود یک هزار و ۵۰۰ پرستار، عضو کادر درمان استان اردبیل هستند و با فعالیت ۶ دانشکده پرستاری در استان، سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر پرستار از این واحدهای آموزشی دانش‌آموخته و راهی بازار کار می‌شوند.

نسبت پرستار به تخت بیمارستانی نزدیک به ۰.۹ است، در حالی که استاندارد ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی تعیین شده و میانگین جهانی این شاخص نیز سه تا چهار پرستار برای هر تخت بیمارستانی است.

در حال حاضر هفت دانشکده تخصصی، ۱۳ بیمارستان دولتی، پنج بیمارستان خصوصی و بیش از ۲۶۰ داروخانه به عنوان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در حال خدمت به مردم استان است.