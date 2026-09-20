رویداد فرهنگی، آموزشی، امدادی و دفاعی میدان‌یار با حضور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۴۰۰ تیم در بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه بابل گفت: رویداد فرهنگی، آموزشی، امدادی و دفاعی میدان‌یار با حضور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۴۰۰ تیم از حوزه‌های مقاومت بسیج محلات و اقشار در بابل برگزار شد.

سرهنگ جناسمی افزود: این رویداد با هدف سنجش آمادگی و مهارت شرکت‌کنندگان در حوزه‌های فرهنگی، دفاعی، امداد و نجات و تولید محتوا برگزار شد.

وی گفت: در مرحله نخست، ۴۰۰ تیم در سه بخش برادران، خواهران و خانوادگی با یکدیگر رقابت کردند که در پایان ۳۰ تیم برتر به مرحله شهرستانی راه یافتند.

فرمانده سپاه ناحیه بابل ارتقای آمادگی شرکت‌کنندگان در مهارت‌هایی همچون باز و بست سلاح و عملیات امداد و نجات، ایجاد فضای رقابت فرهنگی و آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی را از اهداف و ویژگی‌های این رویداد بیان کرد.

سرهنگ جناسمی افزود: میدان‌یار فراتر از یک مسابقه و با هدف ارتقای آمادگی عمومی جامعه در عرصه‌های دفاعی، پشتیبانی و امدادی برگزار شده است.

وی گفت: مرحله شهرستانی این رویداد در محوطه میدان ولایت بابل برگزار شد و در پایان، سه تیم برتر در بخش‌های برادران، خواهران و خانواده به مرحله استانی راه یافتند.