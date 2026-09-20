به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی،گفت: با پیگیری و اقدامات تخصصی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زبرخان و همکاری اداره اوقاف، یکی از معضلات ثبتی قدیمی بقعه تاریخی و زیارتی قدمگاه رضوی پس از سال‌ها تعیین تکلیف و سند مالکیت تک‌برگ این بقعه صادر و تحویل اداره اوقاف شهرستان شد.

سید مرتضی مولوی‌پور، اظهار کرد: تعیین تکلیف ثبتی اماکن مذهبی و موقوفات، علاوه بر تثبیت حقوق مالکان، نقش مهمی در جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی و صیانت از اماکن ارزشمند دارد و صدور سند قدمگاه رضوی، نمونه‌ای از اقدامات مسئله‌محور و پیگیری‌های تخصصی مجموعه ثبت برای حل معضلات ثبتی و تثبیت مالکیت‌ هاست.

قدمگاه رضوی از اماکن شاخص زیارتی و تاریخی خراسان رضوی است که در شهر قدمگاه شهرستان زبرخان و در مسیر تاریخی نیشابور قرار دارد. این زیارتگاه به سبب انتساب سنگ جای پای حضرت امام رضا(ع) و پیشینه تاریخی خود، جایگاهی ویژه در فرهنگ رضوی دارد و بنای آن در دوره صفوی احداث و در سال 1314 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.