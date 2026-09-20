به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس از کشف و ضبط ۲۲۰ دستگاه ماینر یا همان دستگاه استخراج رمز ارز در یکی از شرکت‌های دارای مجوز در شیراز خبر داد .

سردار ملکی گفت: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی فارس این تعداد ماینر را در حالی کشف کرد به صورت ماهرانه‌ای کار گذاشته شده بود .

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰۰دستگاه ماینر در فارس کشف و ضبط شده است .

حضرتی ، کارشناس شرکت توزیع برق شیراز هم گفت.: برق مصرفی ۱۱۰۰دستگاه ماینر غیر مجاز برابر با مصرف برق ۵هزار خانوار است .

در شش ماه گذشته همچنین ۳۰۰هزار دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور کشف و ضبط شده که برقی معادل ۱۵۰۰مگاوات و برابر با برق مصرفی یک میلیون ۵۰۰هزار مشترک است که بخشی از ناترازی و خاموشی‌ها به علت استفاده همین دستگاه ها‌ی ماینر غیر مجاز است .