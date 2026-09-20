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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختتامیه جشنواره ملی برهان با تأکید بر ضرورت تقویت کرسیهای آزاداندیشی دانشجویی گفت: مسئولان بیش از آنکه به فکر پاسخ دادن باشند، باید یاد بگیرند گوش بدهند؛ چراکه نقدهای دانشجویان میتواند مسئولان را تربیت کند، ظرفیت تحمل آنها را افزایش دهد و موجب شود درباره تصمیمها و اقداماتی که باید انجام دهند، بیشتر بیندیشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در ادامه با اشاره به ضرورت شنیدن نقد دانشجویان گفت: ابتدا اجازه بدهید حرفی را که باید بزنم، در جمع شما مطرح کنم. درباره هر تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه پیش از مسئولیت بنده و از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون و چه در سه سال اخیر که بنده در شورا حضور داشتهام، درباره دانشجویان گرفته است، به شما وکالت تام میدهم که در جلسهای با مدیریت خودتان و با حضور اعضای شورا، بیایید و آن را نقد کنید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرایند بررسی اسناد و مصوبات این شورا گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداقل در سه سالی که بنده مسئولیت داشتهام ــ چون پیش از آن عضو شورا یا دبیر شورا نبودم ــ هیچ پیشنهادی، هیچ ماده واحدهای و هیچ سندی در حوزه علم یا فرهنگ وارد شورا و صحن شورا نشده، مگر اینکه صدها نفر و بلکه هزاران نفر از صاحبنظران آن حوزه درباره آن نظر داده و متن را تهیه کرده باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مبانی فکری و دینی کرسیهای آزاداندیشی اظهار کرد: کرسی آزاداندیشی چند مبنای قرآنی دارد. «وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» یکی از این مبانی قرآنی است.وی افزود: این آیه شریفه، در واقع مانیفست استقلال فکری را بیان میکند و بر ضرورت پرهیز از پیروی از چیزی که نسبت به آن علم و آگاهی نداریم، تأکید دارد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: باید همه تلاش کنیم آسیبها و چالش هایی را که در حوزه آزاداندیشی دانشگاهی وجود دارد بر طرف کنیم.