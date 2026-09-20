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رقابت ورزشکاران ایران در روز دوم بازیهای آسیایی در ۱۱ رشته پیگیری خواهد شد؛ رقابتهای این روز برای کاروان ایران با زهرا کیانی یکی از پرچمدار کشورمان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره بازیهای آسیایی دوشنبه (۳۰ شهریور) با برگزاری رقابت ورزشکاران در رشتههای مختلف پیگیری میشود.
در این روز از مسابقات، کاروان ایران در ۱۱ رشته تیمی و انفرادی نماینده خواهد داشت.
زهرا کیانی یکی از پرچمدار کاروان ایران در مراسم افتتاحیه، نخستین ورزشکار کشورمان است که در روز دوم رقابت با حریفانش را برگزار میکند.
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز دوم بازیهای آسیایی (دوشنبه ۳۰ شهریور) به این شرح است: