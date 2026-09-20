به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف یک واحد مشاور املاک به دلیل رعایت نکردن مقررات صنفی در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، متخلف را به دلیل تکرار تخلفات صنفی و رعایت نکردن قوانین و مقررات علاوه بر مهر و موم و نصب بنر به مدت یک ماه، به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: با گزارش بازرسان اتاق اصناف شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.