تنگه هرمز شریان اقتدار ایران و میدان نبرد انرژی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه آمریکا و اروپا را به عقبنشینی وادار میکند، مدیریت انرژی است. اگر صادرات انرژی از خلیج فارس کنترل و مدیریت شود، محاصره آمریکا بیاثر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، مدارس و دانشگاهها را نماد امنیت و کانون اصلی «جهاد تبیین» دانست. وی تنگه هرمز را یک مؤلفه راهبردی در جنگ انرژی قلمداد کرد و با تأکید بر شکست طرحهای براندازی و نظامی آمریکا، از راهبرد ایران برای مقابله با تلاشهای دشمن جهت بیاثر کردن این شریان حیاتی خبر داد.
وی در ابتدای این گفتوگو ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز بهار تعلیم و تربیت، بازگشایی مدارس و دانشگاهها را نماد زندگی، امنیت و شور و شوق ملی توصیف کرد. وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی، با پویایی نظام تعلیم و تربیت اقتدار خود را به رخ میکشد، اظهار داشت: اگر قرار است حقایق جنگ، صلح و واقعیتهای امروز کشور تبیین شود، اولویت نخست، دانشگاه و مدرسه است. این مکانها پایگاه اصلی انتقال حقایق به نسل جدید و خانوادهها هستند. تنگه هرمز برای ایران یک کاربرد صرفاً اقتصادی ندارد، بلکه یک مؤلفه راهبردی است که به ملت ایران ابتکار عمل میدهد تا در برابر زورگوییهای آمریکا بایستد.
نایب رئیس مجلس با اشاره به شکست دشمن در طرحهای براندازی و نظامی گفت: آمریکا تمام توان خود را به کار گرفته تا تنگه هرمز را بیاثر کند؛ خواه از طریق استفاده از فناوری برای هدایت پنهانی کشتیها، خواه از طریق کشتیبهکشتی کردن محمولهها و یا استفاده از خطوط انتقال نفت جایگزین در کشورهای منطقه. آنها میخواهند این اهرم فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما تنگه هرمز امروز نماد اقتدار، ابتکار و پیروزی ملت ایران است. ما باید «محاصره اقتصادی آمریکا» را محاصره کنیم. هر حرکتی که منجر به دور زدن تنگه هرمز شود و یا به آمریکا در اعمال فشار اقتصادی بر ملت ایران کمک کند، در واقع جنگ علیه جمهوری اسلامی است. در این مسیر، اقدامات کشورهایی که در حال کمک به دور زدن این تنگه هستند، باید مورد رصد و مقابله قرار گیرد.
وی افزود: آنچه آمریکا و اروپا را به عقبنشینی وادار میکند، مدیریت انرژی است. اگر صادرات انرژی از خلیج فارس کنترل و مدیریت شود، محاصره آمریکا بیاثر خواهد شد. در کنار فشارهای اقتصادی، دشمن با تمام قدرت از تکنیک تولید اخبار دروغ و استرسآور استفاده میکند تا اذهان عمومی را مشوش کند، اما دشمن باید بداند که با وجود ۴۷ سال تحریم، نه تنها اجماع بینالمللی علیه ایران شکل نگرفته، بلکه پیوندهای منطقهای ما مستحکمتر شده است. شرط پیروزی در این نبرد، حفظ یکپارچگی ملت حول محور ولایت و هوشیاری در برابر جریانسازیهای رسانهای دشمن است.