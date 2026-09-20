به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حسنعلی‌زاده فرمانده سپاه ناحیه جویبار گفت: دوره‌های آموزشی و مسابقات میدان‌یار با هدف آموزش موضوعات نظامی و تقویت همدلی و وحدت بین جوانان و بسیجیان در شهرستان جویبار برگزار شد.

وی افزود: نزدیک به ۵۰۰ نفر در سه مرحله محله‌محور، بخشی و شهرستانی این دوره‌ها و مسابقات شرکت کردند و ۲۰ تیم برتر به مرحله شهرستانی راه یافتند.

فرمانده سپاه ناحیه جویبار گفت: مرحله شهرستانی مسابقات طی دو شب برگزار شد و در پایان، پنج تیم برتر شهرستان برای حضور در مرحله استانی انتخاب شدند.

سرهنگ حسنعلی‌زاده افزود: برگزاری این مسابقات با ایجاد شور و نشاط، زمینه مشارکت و همدلی بیشتر بسیجیان و مردم را فراهم کرده است.

وی گفت: باز و بست سلاح، تیراندازی، نشانه‌روی با دارت، امداد و نجات، برنامه‌های فرهنگی و رجزخوانی از بخش‌های مختلف این مسابقات بود.