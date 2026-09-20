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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بیش از ۸۳۹ میلیارد ریال خسارت به مالکان ۲۹۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسنزاده افزود: با پیگیریهای مستمر ادارهکل مدیریت بحران استان و همکاری فرمانداران شهرستانها و بیمه ایران، فرآیند بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت به وسایل نقلیه آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر در هرمزگان در حال انجام است.
وی گفت: تاکنون خسارت مربوط به ۲۹۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی، به مالکان پرداخت شده که مجموع این پرداختها به بیش از ۸۳۹ میلیارد ریال رسیده است.
حسن زاده با اشاره به استمرار روند رسیدگی به پروندههای خسارت، افزود: پرونده سایر مالکان وسایل نقلیه آسیبدیده نیز در حال بررسی و طی مراحل قانونی است و پیگیریها برای تعیین تکلیف و پرداخت خسارتهای واجد شرایط ادامه دارد.
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وی گفت: ادارهکل مدیریت بحران استان با همکاری فرمانداران شهرستانها، بیمه ایران و سایر دستگاههای مرتبط، روند رسیدگی به خسارتهای وارده را تا تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده دنبال خواهد کرد.
حسن زاده افزود: هدف از این پیگیریها، تسریع در فرآیند بررسی پروندهها و پرداخت خسارت به افراد واجد شرایط و کاهش بخشی از مشکلات و آسیبهای واردشده به شهروندان در جریان حوادث اخیر است.