برگزاری ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش در کردستان
بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ساماندهی سرویس مدارس از مهمترین محورهای ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، فرشته حشمتیان مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش، در این جلسه با تاکید بر رویکرد مدرسهمحوری و دانشآموزمداری، آموزش و پرورش را خانوادهای گسترده دانست که دانشآموزان، اولیاء و فرهنگیان در آن نقش دارند.
استاندار کردستان نیز بر لزوم برنامهریزی دقیق برای فعالیت حضوری و ساماندهی سرویس مدارس تأکید کرد.
لهونی همچنین توجه به کودکان بازمانده از تحصیل را اولویتی حیاتی خواند و گفت: بیش از هزار و صد نفر از این کودکان در استان شناسایی شدهاند که باید به صورت موردی و با پیگیری دستگاههای مسئول به چرخه تعلیم و تربیت بازگردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، هم با اشاره به تحقق عدالت آموزشی، از پوشش تحصیلی ۹۹.۳۳ درصدی در دوره ابتدایی و جذب و ساماندهی بیش از ۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل خبر داد.
حسینی افزود: سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش استان از سال گذشته تا کنون از ۲۷ سانتیمتر به ۵۴ سانتیمتر ارتقاء پیدا کرده است.
ماموستا رستمی امام جمعه سنندج بر لزوم توزیع عادلانه امکانات آموزشی و رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد.