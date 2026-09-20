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رئیس دانشگاه پیامنور لرستان گفت: چهار شرکت فناور در مرکز رشد این دانشگاه مستقر و جذب شده و توسعه ظرفیت استقرار این شرکتها در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس دانشگاه پیامنور لرستان با اشاره به رشد بیش از ۴۰۰ درصدی جذب شرکتها و هستههای فناور در این مرکز گفت: چهار شرکت فناور طی یک سال گذشته در مرکز رشد این دانشگاه مستقر و جذب شدهاند و توسعه ظرفیت استقرار این شرکتها همچنان در دستور کار قرار دارد.
پیمان رجبی با بیان اینکه تأمین مالی شرکتهای فناور یکی از اولویتهای مرکز رشد بوده است،افزود: بیش از ۳۰ فقره تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل حمایتهای بنیاد برکت برای فناوران پیگیری و فراهم شده و برای چهار شرکت هم در چهار میلیارد تومان تسهیلات به مرحله معرفی رسیده است.
رئیس دانشگاه پیامنور لرستان گفت: با توجه به محدودیت فضای استقرار، شناسایی سوله و فضاهای بدون استفاده برای ایجاد ظرفیتهای جدید استقرار شرکتهای فناور هم با تأکید پارک علم و فناوری لرستان در حال پیگیری است.
رجبی همچنین از ایجاد درآمد ماهانه برای دانشگاه از محل استقرار شرکتهای فناور خبر داد و افزود: مرکز رشد پیامنور لرستان ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه از محل استقرار شرکتها برای دانشگاه ایجاد کرده که با افزایش ظرفیت استقرار امکان افزایش این درآمد وجود دارد.
وی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده و حمایت معاونت پارک علم و فناوری، ۲۰۰ میلیون تومان برای تعمیرات و بهسازی مرکز رشد اختصاص یافته است که بخشی از نیازهای زیرساختی مرکز را برطرف خواهد کرد.
رجبی افزود: تدوین تفاهمنامه همکاری با مرکز رشد خلاقیت و نوآوری بسیج دلفان هم با هدف توسعه همکاریهای فناورانه در دستور کار قرار گرفته است تا از ظرفیتهای مشترک در حوزه نوآوری و فناوری استفاده شود.
رئیس دانشگاه پیامنور لرستان تاکید کرد: تبدیل ظرفیتهای ایجادشده به دستاوردهای پایدار از جمله رشد شرکتهای مستقر، جذب سرمایه، توسعه کسبوکارهای فناور و ایجاد اشتغال میتواند زمینه ی نقشآفرینی موثر مرکز رشد پیامنور لرستان در زیستبوم فناوری استان را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه مراکز رشد و استقرار شرکتهای فناور در دانشگاهها افزود: استقرار شرکتهای فناور در مراکز رشد، زمینه تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار و صنعت را فراهم میکند و این ارتباط میتواند به شناسایی نیازهای واقعی جامعه و صنعت و هدایت ظرفیتهای علمی دانشگاه به سمت حل مسائل منجر شود.
رجبی گفت: یکی از مهمترین اهداف مراکز رشد فراهمکردن بستر لازم برای تبدیل ایدهها و طرحهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به محصول و کسبوکار است.
رئیس دانشگاه پیامنور لرستان افزود: حضور شرکتهای فناور در دانشگاه همچنین فرصت مناسبی برای کارآموزی، مهارتآموزی و کسب تجربه عملی دانشجویان ایجاد میکند و دانشجویان میتوانند در کنار آموزشهای دانشگاهی با فضای واقعی کسبوکار و نیازهای بازار کار هم آشنا شوند.
رجبی با اشاره به ظرفیت درآمدزایی این مراکز گفت: توسعه فضای استقرار شرکتهای فناور میتواند از محل اجاره فضا، ارائه خدمات و اجرای طرحها و همکاریهای مشترک، به ایجاد درآمد پایدار برای دانشگاه کمک کند و بخشی از هزینههای توسعه ی زیرساختهای دانشگاه را پوشش دهد.
وی افزود: شرکتهای مستقر مرکز رشد میتوانند در قالب طرحها و طرح های مشترک با دانشگاه از ظرفیت استادان، آزمایشگاهها، امکانات و توان علمی دانشگاه استفاده کنند و در مقابل، دانشگاه هم میتواند از تجربه و ظرفیت اجرایی این شرکتها برای پاسخ به نیازهای واقعی بازار و جامعه بهره ببرد.