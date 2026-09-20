باران‌های رگباری همراه با رعد و برق طی امروز و فردا (دوشنبه) ارتفاعات و نیمه شمالی استان را فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت:: این سامانه بارشی بیشتر در ساعات عصر در خراسان رضوی فعال خواهد بود.

محمد غیوری خواه افزود: بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی تا روز سه‌شنبه هفته جاری، وزش باد شدید رخداد مهم جوی در استان خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد:تا پنج روز آینده، تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نشده است.

غیوری خواه اظهار کرد: در شبانه روز گذشته نیشابور با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌ترین و داورزن نیز با دمای ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ و ۳۷ درجه سلسیوس متغیر بود و امروز نیز دما در این کلانشهر تغییری ندارد.