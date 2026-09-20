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میزان ابتلا به آنفلوانزا نظیر کل کشور در آذربایجانغربی نیز در وضعیت ثابت و «بیدار» بوده و هنوز به سطح هشدار نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی با بیان اینکه شیوع آنفلوانزا در استان از وضعیت «بیدار» فراتر نرفته است، گفت: واکسن این بیماری بهزودی در بازار و مراکز بهداشت و درمان استان عرضه میشود.
احسان ریختهگر افزود: در حال حاضر تنها در یک استان کشور وضعیت شیوع آنفلوانزا به سطح هشدار رسیده و سویه غالب بیماری نیز آنفلوانزای نوع B است که با توجه به شرایط موجود، وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
وی تصریح کرد: معمولا با آغاز فصل پاییز، موارد ابتلا بهتدریج افزایش مییابد و این بیماری در اواخر پاییز به اوج خود میرسد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی از خانوادهها خواست برای مقابله با افزایش احتمالی آنفلوانزا، آموزش فرزندان درباره رعایت بهداشت فردی، شستوشوی مرتب دستها، رعایت فاصله با افراد بیمار و خودداری از حضور کودکان بیمار در مدرسه را جدی بگیرند.
به گفته ریختهگر واکسن آنفلوانزا بهزودی در بازار و مراکز بهداشتی و درمانی استان در دسترس قرار میگیرد.