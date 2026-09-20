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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شده است که امیدواریم طی چند روز آینده عملیاتی شود.
صمد حسن زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط افزود: در سال گذشته بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای کمک به بنگاههای اقتصادی مصوب شد که در یکی از جلسات گفتم، این مصوبه به صورت بسته باقی ماند و باز نشد.
وی گفت: در نهایت طبق بررسیهای که انجام شد، گزارشهای که دریافت کردیم مشخص شد که این حمایت ها، فقط از بنگاههای بزرگ بویژه بنگاههای دولتی و خصولتی انجام گرفته است.
رئیس اتاق ایران افزود: بنابراین درخواستهایی از رئیس جمهور و وزیران صمت و امور اقتصادی و دارایی برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و بقیه بنگاهها طی چند جلسه به عمل آمد که در نهایت روز گذشته جلسهای با آقای اتابک، وزیر صمت در اتاق بازرگانی با حضور روسای شورا برگزار شد و آقای اتابک معتقد بود که بسته قبلی ۷۰۰ همتی برای بنگاههای اقتصادی تاثیر گذار نبوده است.
وی ادامه داد: اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای کمک به بنگاههای کوچک (SMEs) و متوسط مصوب کردیم و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای واردات کالاهای اساسی آن هم توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و امیدواریم که در چند روز آینده عملیاتی شود.
حسن زاده درباره واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع از قبل مصوب شده بود، اما بانک مرکزی نگرانیهای منطقی و به جایی داشت که بعدا این ارزها باید توسط بانک مرکزی تامین شود و اینکه بانک مرکزی برای کالاهای بدون انتقال ارز که وارد میشود، مجبور است از بازارهای بیرونی و صرافیها این ارز را تامین و به فروشندههای خارجی پرداخت کند.
رئیس اتاق ایران گفت: اما دیروز وزیر صمت اعلام کرد که در بحث واردات کالاهای بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اقداماتی را انجام دادیم، عدهای که پیش از این باید شناسایی و ارزیابی شوند، اجازه داده شود که این عده بتوانند بدون انتقال ارز، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند، البته این کالاها را خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید مشخص کند، تا بخش خصوصی نسبت به واردات آنها بدون انتقال ارز انجام شود.