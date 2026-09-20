پخش زنده
امروز: -
سال تحصیلی جدید دانشگاه یزد با حضور بیش از ۱۴ هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا آغاز شده و این دانشگاه امسال با اضافه شدن دو رشتهگرایش جدید، پذیرای دانشجویان در ۲۵۰ رشتهگرایش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد از آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانشجویان در کلاسهای درس این دانشگاه خبر داد. ابوطالبی با اشاره به تحصیل بیش از ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه یزد گفت: دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و در مجموع ۲۵۰ رشتهگرایش مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: در سال تحصیلی جدید، دو رشتهگرایش جدید به مجموعه رشتههای دانشگاه یزد اضافه شده است که شامل رشته صنایع غذایی در مقطع کارشناسی و مهندسی عمران ـ حملونقل در مقطع کارشناسی ارشد است. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد درباره زمان ورود دانشجویان جدیدالورود نیز اظهار کرد: نتایج آزمون کارشناسی ارشد در اواخر مهرماه اعلام میشود و پذیرفتهشدگان پس از انجام مراحل ثبتنام، تحصیل خود را در دانشگاه آغاز خواهند کرد. ابوطالبی ادامه داد: دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی نیز پس از اعلام نتایج، در اواخر آبانماه وارد دانشگاه میشوند و فرایند تحصیل خود را آغاز میکنند.