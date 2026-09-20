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۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال میان دانشآموزان نیازمند بابلسر توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد بابلسر گفت: ۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال برای دانشآموزان نیازمند این شهرستان تهیه شده است.
حجتالاسلام سیدی افزود: این بستهها از محل کمکهای خیران شهرستان و با همت ائمه جمعه و جماعات، مسئولان، مراکز نیکوکاری و شورای زکات تهیه شده است.
وی گفت: هر بسته شامل کیف، لوازمالتحریر، کتاب، دفتر، مداد، پاککن و مدادتراش است و تا اول مهر در اختیار دانشآموزان نیازمند جامعه هدف قرار میگیرد.
رئیس کمیته امداد بابلسر افزود: این اقدام با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان در آستانه سال تحصیلی جدید انجام شده است.