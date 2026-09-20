



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در شیراز گفت: آموزش دوره تکاوری ارتش حتی در شرایط جنگی تعطیل نشده و تکاوران برای انجام مأموریت در شرایط مختلف اقلیمی آموزش می‌بینند.

رضایی با اشاره به اهمیت دوره تکاوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: این دوره با اعمال فشار‌های جسمی و تمرین‌های سخت، موجب تقویت روحیه، شجاعت و آمادگی ذهنی و جسمی نیرو‌ها برای انجام مأموریت‌های مختلف می‌شود.

وی گفت: نیرو‌های شرکت‌کننده در دوره تکاوری، پس از گذراندن این آموزش‌ها، با آمادگی و توانمندی بیشتری در یگان‌های نیروی زمینی ارتش به کار گرفته می‌شوند و حتی نیرو‌های رسته‌های غیررزمی نیز با گذراندن این دوره، توانمندی بیشتری برای انجام مأموریت پیدا می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش افزود: ۱۲۰مین دوره تکاوری با حضور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) به مدت دو ماه در مرکز پیاده شیراز برگزار شد.

رضایی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره، علاوه بر آموزش‌های تئوری و عملی، آموزش‌های میدانی در محیط‌های مختلف از جمله رزم در جنگل، کوهستان، عملیات خاکی ـ آبی و رزم در کویر را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه دوره تکاوری از سخت‌ترین دوره‌های آموزشی نیرو‌های مسلح است، گفت: این دوره در کمیته تکاور مرکز پیاده شیراز برگزار می‌شود و هدف آن آماده‌سازی نیرو‌ها برای انجام مأموریت در شرایط و مناطق مختلف کشور است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش در پایان افزود: تکاوران پس از پایان این دوره و گذراندن آموزش‌های تخصصی رسته، در یگان‌های مختلف نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور به کارگیری خواهند شد.