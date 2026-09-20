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درماندگی آمریکایی‌ها در جنگ با ایران

به گزارش نیویورک تایمز پنتاگون به کنگره اعلام کرده هزینه جنگ با ایران تا ۱۲ شهریور به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسیده و بیش از ۶۰ درصد هزینه مربوط به بمب، موشک و سایر مهمات است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۶:۳۹
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برچسب ها: شکست آمریکا ، اقتدار نظامی ایران ، هزینه های جنگ
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