به گزارش نیویورک تایمز پنتاگون به کنگره اعلام کرده هزینه جنگ با ایران تا ۱۲ شهریور به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسیده و بیش از ۶۰ درصد هزینه مربوط به بمب، موشک و سایر مهمات است.