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آیین تجلیل از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین تجلیل و قدردانی از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در تالار دهکده پارسیان این شهرستان برگزار شد.
محمد علیزاده معاون فرهنگی بنیاد شهید مازندران گفت: استان مازندران بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ آزاده دارد که در این آیین از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر تجلیل شد.
وی افزود: آزادگان سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه است.
در پایان این مراسم، از آزادگان شهرستان بابلسر با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شد.