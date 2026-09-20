آیین تجلیل از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین تجلیل و قدردانی از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در تالار دهکده پارسیان این شهرستان برگزار شد.

محمد علیزاده معاون فرهنگی بنیاد شهید مازندران گفت: استان مازندران بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ آزاده دارد که در این آیین از ۸۰ آزاده شهرستان بابلسر تجلیل شد.

وی افزود: آزادگان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه است.

در پایان این مراسم، از آزادگان شهرستان بابلسر با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شد.