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معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای کمیتههای دستگاهی نظریهپردازی ۳۱ استان و دو واحد مستقل این دانشگاه را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سیدمحمود هاشمی نایب رئیس کمیته فرادستگاهی نظریهپردازی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه برای ۲۳۱ نفر از صاحبنظران، اندیشمندان و اعضای هیئت علمی گروههای علمی علوم انسانی و هنر به منظور عضویت در ۳۳ کمیته دستگاهی نظریهپردازی استانی و واحدهای مستقل دانشگاه آزاد اسلامی احکام جداگانه صادر کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی بهتازگی موفق به اخذ ۳۳ مجوز کمیته دستگاهی نظریهپردازی برای ۳۱ استان و دو واحد مستقل این دانشگاه شده است و اکنون حکم اعضای کمیتههای استانی برای آنان صادر شد.
در این راستا ۳۰۰ استاد هیئت علمی در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تشکیل کمیتههای استانی کرسیهای نظریهپردازی، نقد، مناظره و ترویجی شناسایی شده بودند که از این تعداد ۲۳۱ نفر در کمیتههای دستگاهی نظریهپردازی عضویت یافتند و به هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی فرهنگستان علوم معرفی شدند.
کمیتههای دستگاهی نظریهپردازی دانشگاه آزاد اسلامی در هر استان ۷ عضو دارد که رئیس دانشگاه استان ریاست کمیته را بر عهده دارد و معاون پژوهشی استان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در استان و ۴ نفر از صاحبنظران، اندیشمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، اعضای این کمیته را تشکیل میدهند.